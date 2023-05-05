В сети в мае выйдет фильм «Расправляя крылья» с Сергеем Пускепалисом

В онлайн-кинотеатре KION 8 мая состоится эксклюзивная премьера военной мелодрамы «Расправляя крылья» с Сергеем Пускепалисом и Катериной Шпицей в главных ролях.

Действие картины разворачивается в 1943 году. Бывшая лётчица Анна Петрова после травмы позвоночника возвращается в тыл, чтобы работать ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытанию новые самолёты. Не зная о травме женщины, руководство завода посылает её перегнать удачный образец самолёта на фронт вместе с майором Зотовым. Анна решается на задание не только ради победы страны, но и из личных побуждений — она намерена отомстить немецкому лётчику Бриггелю, который был причастен к смерти её возлюбленного. Несмотря на тяжёлое военное время, утраты и горе, Анна и майор Зотов по пути узнают друг друга лучше и сближаются.

В картине «Расправляя крылья» есть как трагическая любовная линия, так и захватывающие военные сцены полётов.

Режиссёром выступила Ольга Музалёва («А у нас во дворе…», «Секрет неприступной красавицы»). Роли в ленте также исполнили Александр Горбатов, Михаил Тройник, Кирилл Гребенщиков, Василиса Немцова.

«Актёрский ансамбль в картине сложился замечательный. С каждым артистом было приятно поработать. Особенным воспоминанием навсегда останутся сцены с Сергеем Пускепалисом. Верю, что наша история о любви и дружбе, долге и совести в реалиях Великой Отечественной войны найдёт тёплый отклик в сердцах зрителей. Думаю, каждого тронет своё», — цитирует слова Катерины Шпицы пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Ранее стало известно, что в Париже прошёл показ военной драмы Лебедева «Нюрнберг».