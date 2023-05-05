В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 4,3
Сейсмологи Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что в Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что эпицентр стихии находился в 7 км к северу от города Нарсингди с населением около 281 тыс. человек.
Очаг залегал на глубине 35 км.
Ранее у северных берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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