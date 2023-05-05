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В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Сейсмологи Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что в Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в 7 км к северу от города Нарсингди с населением около 281 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 35 км.

Ранее у северных берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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