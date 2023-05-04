Ветеринар Труфанов дал советы по выбору лакомств для собак
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Самой распространённой целью является поощрение и дрессировка. В таких ситуациях используют мягкие лакомства небольшого размера.
«Такие вкусняшки содержат большое количество углеводов, поэтому давать питомцу их можно во время физической активности. В противном случае у собаки может возникнуть риск ожирения. Для дрессировки подойдут и лакомства, содержащие много белка», — заявил Труфанов в беседе с Тульской службой новостей.
По его словам, есть и профилактические лакомства, к примеру для предотвращения образования зубного камня.
«Многие таблетки имеют горький вкус, поэтому питомцы отказываются их применять. К тому же они могут оказывать побочное действие на слизистую оболочку пищевода или желудка. Комок еды, в котором спрятан препарат, помогает предотвратить развитие гастрита и других болезней», — сообщил ветеринар.
Он также посоветовал изучать состав продукта перед покупкой.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.