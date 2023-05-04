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Ветеринар Труфанов дал советы по выбору лакомств для собак

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Ветеринар медицинского центра «Вильдар» Иван Труфанов рассказал, как выбрать безопасные лакомства для собак. По его словам, прежде всего нужно определить, для каких целей будут использоваться угощения.
Ветеринар Труфанов дал советы по выбору лакомств для собак
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Самой распространённой целью является поощрение и дрессировка. В таких ситуациях используют мягкие лакомства небольшого размера.

«Такие вкусняшки содержат большое количество углеводов, поэтому давать питомцу их можно во время физической активности. В противном случае у собаки может возникнуть риск ожирения. Для дрессировки подойдут и лакомства, содержащие много белка», — заявил Труфанов в беседе с Тульской службой новостей.

По его словам, есть и профилактические лакомства, к примеру для предотвращения образования зубного камня.

«Многие таблетки имеют горький вкус, поэтому питомцы отказываются их применять. К тому же они могут оказывать побочное действие на слизистую оболочку пищевода или желудка. Комок еды, в котором спрятан препарат, помогает предотвратить развитие гастрита и других болезней», — сообщил ветеринар.

Он также посоветовал изучать состав продукта перед покупкой.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.

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