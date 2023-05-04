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Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

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Умер бывший художественный руководитель и режиссёр театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Валентин Ярюхин. Ему было 70 лет. Церемония прощания состоится в Казани.
Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В «Мастеровых» Ярюхин работал в 2005—2011 годах. В числе его работ — постановки «Очень простая история», «Плутни Скапена», «Забыть Герострата».

«Именно с приходом в театр этого самобытного режиссёра, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева, началась новая история «Мастеровых» как профессионального театра», — отметили в учреждении.

Там добавили, что Ярюхин всегда был связан с «Мастеровыми», интересовался новостями, премьерами, помогал советами.

Ранее актёр Игорь Золотовицкий в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Колесникове.

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