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Подведены итоги бегового фестиваля Rosa Run

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На курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль бега Rosa Run. За четыре дня соревнований финишировали 3500 участников из 42 регионов и городов России.
Подведены итоги бегового фестиваля Rosa Run
  • РИА Новости

Тематикой 2023 года стало кругосветное путешествие — любители бега могли ознакомиться с традициями и культурой Севера, Юга, Запада и Востока.

«Уже восьмой год подряд мы даём старт летнему беговому сезону на живописном курорте Роза Хутор. Это знаковое мероприятие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое ежегодно собирает тысячи любителей бега со всей России», — заявил генеральный директор Rosa Run Владимир Шейкин.

В рамках фестиваля также была предусмотрена вечерняя программа и тематические вечеринки.

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