Подведены итоги бегового фестиваля Rosa Run

На курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль бега Rosa Run. За четыре дня соревнований финишировали 3500 участников из 42 регионов и городов России.

Тематикой 2023 года стало кругосветное путешествие — любители бега могли ознакомиться с традициями и культурой Севера, Юга, Запада и Востока.

«Уже восьмой год подряд мы даём старт летнему беговому сезону на живописном курорте Роза Хутор. Это знаковое мероприятие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое ежегодно собирает тысячи любителей бега со всей России», — заявил генеральный директор Rosa Run Владимир Шейкин.

В рамках фестиваля также была предусмотрена вечерняя программа и тематические вечеринки.