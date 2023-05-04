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В российский прокат в июне выйдет фильм «Король-львёнок»

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В российских кинотеатрах 1 июня начнётся показ семейной картины «Король-львёнок».
В российский прокат в июне выйдет фильм «Король-львёнок»
  • Gettyimages.ru

Прокатом франко-бельгийской ленты занимается кинокомпания «Экспонента Фильм».

Это картина о львёнке по кличке Кинг, который при перевозке сбегает из клетки. Животное находят дети, Инес и Алекс, и прячут у себя дома. Брат и сестра решают спасти малыша и вернуть его в Африку. Они находят своего дедушку и вместе с ним отправляются в захватывающее путешествие, во время которого дети познают, что такое дружба и прощение.

В фильме сыграли Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Клементин Баэр и другие.

Мировая премьера ленты состоялась 16 февраля 2022 года.

Трейлер «Короля-львёнка» можно посмотреть на YouTube-канале прокатчика.

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