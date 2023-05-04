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Картина «Вызов» собрала 1 млрд рублей за две недели проката

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Фильм Клима Шипенко «Вызов», частично снятый в космосе, заработал в прокате 1 млрд рублей за 13 дней.
Картина «Вызов» собрала 1 млрд рублей за две недели проката
  • Gettyimages.ru

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы составляют 1 006 920 563 рубля.

«Вызов» вышел на широкие экраны 20 апреля. Между тем это не первая картина режиссёра, собравшая миллиардную кассу. Ранее фильм «Холоп», вышедший в прокат в 2019 году, заработал 1 млрд рублей за 10 дней. Итоговая сумма выручки перевалила за 3 млрд.

Рекордсменом по сборам по сей день остаётся кинолента Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Общая прибыль от фильма составляет 6,78 млрд рублей.

В списке отечественных картин, собравших миллиард, «Вызов», по данным РБК, пока располагается на 20-м месте.

Ранее стало известно, что «Джон Уик 4» заработал более $400 млн.

 

 

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