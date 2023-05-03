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Лариса Долина назвала День Победы самым важным праздником

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Певица Лариса Долина заявила, что считает День Победы самым важным праздником.
Лариса Долина назвала День Победы самым важным праздником
  • РИА Новости

«Он самый главный, я с трепетом отношусь к празднованию и к участию во всех концертных программах, посвящённых 9 Мая, потому что здесь совсем другое состояние души. Хочется, чтобы выступление в таких концертах нравилось зрителям и не только я получала удовлетворение от того, что пою замечательные песни, но и зритель проникся этим», — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её мнению, все знают и любят старые песни, но нужны и новые, с новым прочтением.

«Хотя, конечно, очень сложно написать на эту тему молодому автору, здесь необходимо трепетно отнестись к содержанию, это должно быть произведение очень высокого качества — как музыка, так и слова», — отметила Долина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

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