В Гурзуфе отреставрируют музей Пушкина

В Гурзуфе начались работы по реставрации музея Александра Пушкина.

Об этом сообщает ОТР.

«Дом, построенный Ришелье, имел мансардный этаж и бельведер. Пушкин жил на мансардном этаже, видел Гурзуф. Мы хотим, чтобы было так, как при Пушкине», — заявила Лариса Ковальчук, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Специалисты работают по эскизному проекту 1808 года, который нашли сотрудники музея.

После реставрации будет обновлено семь выставочных залов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.