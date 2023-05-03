В Гурзуфе отреставрируют музей Пушкина
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Дом, построенный Ришелье, имел мансардный этаж и бельведер. Пушкин жил на мансардном этаже, видел Гурзуф. Мы хотим, чтобы было так, как при Пушкине», — заявила Лариса Ковальчук, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.
Специалисты работают по эскизному проекту 1808 года, который нашли сотрудники музея.
После реставрации будет обновлено семь выставочных залов.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.