Вильфанд рассказал о сильном похолодании в Москве с 6 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни в Москве ожидается холодная погода с осадками.

«В субботу москвичей ждёт очень сильное снижение температуры, связанное с адвекцией холода. Ночью в разных районах Москвы температура составит от -3 до +2 °С. Днём +5…+7 °С. Это на 7 градусов ниже климатической нормы», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ночью и утром возможен мокрый снег, а в течение дня будет облачно.

В воскресенье погода не изменится: ночью -1...+3 °С, днём +5...+10 °С.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что в регионах Урала установится по-летнему жаркая погода из-за антициклона.