В столице открыли приём заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва»
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Конкурс городской фотографии «Планета Москва» пройдёт в столице в десятый раз, передаёт НТВ. Принять участие в нём смогут как профессиональные фотографы, так и любители.
На конкурсе будут отобраны лучшие снимки, их представят на выставке, открытие которой состоится накануне Дня города.
Церемонию награждения победителей проведут в рамках Московского урбанистического форума.
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