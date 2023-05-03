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В столице открыли приём заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва»

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В Москве стартовал приём заявок на участие в конкурсе городской фотографии, он продлится до 30 июня.
В столице открыли приём заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва»
  • © портал мэра и правительства Москвы

Конкурс городской фотографии «Планета Москва» пройдёт в столице в десятый раз, передаёт НТВ. Принять участие в нём смогут как профессиональные фотографы, так и любители.

На конкурсе будут отобраны лучшие снимки, их представят на выставке, открытие которой состоится накануне Дня города.

Церемонию награждения победителей проведут в рамках Московского урбанистического форума.

Ранее «Дни.ру» сообщали о старте программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура» в Москве.

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