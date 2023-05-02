Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Тихомиров рассказал, где собирать весенние грибы в Подмосковье

Короткая ссылка
Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.
Специалист Тихомиров рассказал, где собирать весенние грибы в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Сейчас активный период сморчков, сморчковой шапочки, строчков гигантских. Весной грибная волна наступает один раз, а летний сезон придёт лишь в июне, так что лучше поспешить — ещё неделя-полторы, и их будет не найти», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, за сморчками и сморчковыми шапочками лучше всего идти в осиновый лес.

Как отметил Тихомиров, на опушках сморчки могут быть подсохшими, так что стоит идти вглубь леса за молодняком.

Эксперт добавил, что строчки гигантские можно найти в берёзовых лесах.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий в беседе с URA.RU дал советы по сбору грибов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить