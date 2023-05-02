Специалист Тихомиров рассказал, где собирать весенние грибы в Подмосковье

Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.

«Сейчас активный период сморчков, сморчковой шапочки, строчков гигантских. Весной грибная волна наступает один раз, а летний сезон придёт лишь в июне, так что лучше поспешить — ещё неделя-полторы, и их будет не найти», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, за сморчками и сморчковыми шапочками лучше всего идти в осиновый лес.

Как отметил Тихомиров, на опушках сморчки могут быть подсохшими, так что стоит идти вглубь леса за молодняком.

Эксперт добавил, что строчки гигантские можно найти в берёзовых лесах.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий в беседе с URA.RU дал советы по сбору грибов.