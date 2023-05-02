В парках Подмосковья открыли сезон более 20 тысяч человек

В парках Московской области открыли тёплый сезон более 20 тыс. человек. Для посетителей было подготовлено множество мероприятий.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

На территории парков работали арт-пространства, выставки, творческие мастер-классы. Также были организованы спортивные соревнования и тренировки.

Кроме того, для детей были предусмотрены анимационные программы, караоке и дискотеки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.