В парках Подмосковья открыли сезон более 20 тысяч человек

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В парках Московской области открыли тёплый сезон более 20 тыс. человек. Для посетителей было подготовлено множество мероприятий.
В парках Подмосковья открыли сезон более 20 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

На территории парков работали арт-пространства, выставки, творческие мастер-классы. Также были организованы спортивные соревнования и тренировки.

Кроме того, для детей были предусмотрены анимационные программы, караоке и дискотеки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.

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