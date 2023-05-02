В парках Подмосковья открыли сезон более 20 тысяч человек
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
На территории парков работали арт-пространства, выставки, творческие мастер-классы. Также были организованы спортивные соревнования и тренировки.
Кроме того, для детей были предусмотрены анимационные программы, караоке и дискотеки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.