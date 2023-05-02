В Московском зоопарке с наступлением тепла жирафиха Липа стала выходить на прогулки

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В Московском зоопарке южноафриканская жирафиха Липа начала выходить на прогулки в связи с наступлением тёплой погоды.
В Московском зоопарке с наступлением тепла жирафиха Липа стала выходить на прогулки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Жирафиха вышла на свою летнюю территорию — так называемую африканскую поляну, которая примыкает к павильону «Животные Африки», информирует издание «Вести Подмосковья».

Она гуляет с 09:00 до 17:00 при условии, что температура воздуха выше +12 °С, уточнили в зоопарке.

Наряду с этим стало известно, что в Ленинградском зоопарке завершилась реставрация вольера для манулов. Первой разведала территорию манул Намика, сообщают «Невские новости».

Для конструкции в вольере использовали более 50 спилов стволов, а между ними продумали удобные переходы.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о рождении детёныша красноногой, или угольной, черепахи.

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