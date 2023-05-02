Актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к своей роли в продолжении «Скалолаза»
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Подробности сюжета продолжения «Скалолаза» пока не разглашаются, известно лишь, что Сталлоне вновь сыграет спасателя Гейба Уокера, пишет Deadline. Режиссёрское кресло займёт Рик Роман Во («Преступник», «Выстрел в пустоту»), который в настоящее время занимается формированием актёрского состава картины.
Оригинальная картина «Скалолаз» вышла в 1993 году и собрала более $255 млн при бюджете в $70 млн.
Ранее стало известно, что актриса Эмбер Хёрд появится в продолжении картины «Аквамен».