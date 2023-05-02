Актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к своей роли в продолжении «Скалолаза»

Знаменитый голливудский актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к роли спасателя в продолжении боевика 1993 года «Скалолаз». Также в работе над лентой примут участие продюсеры первого фильма Нил Мориц и Тоби Джаффе.

Подробности сюжета продолжения «Скалолаза» пока не разглашаются, известно лишь, что Сталлоне вновь сыграет спасателя Гейба Уокера, пишет Deadline. Режиссёрское кресло займёт Рик Роман Во («Преступник», «Выстрел в пустоту»), который в настоящее время занимается формированием актёрского состава картины.

Оригинальная картина «Скалолаз» вышла в 1993 году и собрала более $255 млн при бюджете в $70 млн.

Ранее стало известно, что актриса Эмбер Хёрд появится в продолжении картины «Аквамен».