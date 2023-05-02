Актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к своей роли в продолжении «Скалолаза»

Короткая ссылка
Знаменитый голливудский актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к роли спасателя в продолжении боевика 1993 года «Скалолаз». Также в работе над лентой примут участие продюсеры первого фильма Нил Мориц и Тоби Джаффе.
Актёр Сильвестр Сталлоне вернётся к своей роли в продолжении «Скалолаза»
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

Подробности сюжета продолжения «Скалолаза» пока не разглашаются, известно лишь, что Сталлоне вновь сыграет спасателя Гейба Уокера, пишет Deadline. Режиссёрское кресло займёт Рик Роман Во («Преступник», «Выстрел в пустоту»), который в настоящее время занимается формированием актёрского состава картины.

Оригинальная картина «Скалолаз» вышла в 1993 году и собрала более $255 млн при бюджете в $70 млн.

Ранее стало известно, что актриса Эмбер Хёрд появится в продолжении картины «Аквамен».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить