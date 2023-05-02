В Нижнем Новгороде 6 мая откроется выставка итальянского фотографа Элио Чиола
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На выставке представят более 160 фотографий периода с 1950-х по 1990-е годы, сообщает ИА «Время Н».
Чиол работал в период расцвета итальянского неореализма — течения в кинематографе, целью которого было показать жизнь послевоенной Италии без прикрас.
Как уточняется, выставка откроется 6 мая и будет работать до 23 июля.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».