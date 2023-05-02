В Нижнем Новгороде 6 мая откроется выставка итальянского фотографа Элио Чиола

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Ретроспективная выставка работ итальянского фотографа Элио Чиола «От неореализма к Аквилее» из собрания «Мультимедиа Арт Музея» (Москва) состоится в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина («Арсенал»).
В Нижнем Новгороде 6 мая откроется выставка итальянского фотографа Элио Чиола
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

На выставке представят более 160 фотографий периода с 1950-х по 1990-е годы, сообщает ИА «Время Н».

Чиол работал в период расцвета итальянского неореализма — течения в кинематографе, целью которого было показать жизнь послевоенной Италии без прикрас. 

Как уточняется, выставка откроется 6 мая и будет работать до 23 июля.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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