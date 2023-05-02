Собянин сообщил о запуске новой прогулочной программы для гостей ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте на ВДНХ проекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы».

«Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Её распределили по четырём тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник», — цитирует слова мэра НСН.

По его словам, Главный ботанический сад имени Цицина совместно с Российской академией наук разработал «Зелёный маршрут», созданы карты цветения роз и сирени.

Посетители смогут увидеть более 1 млн цветов.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл в Санкт-Петербурге в марте.