Собянин сообщил о запуске новой прогулочной программы для гостей ВДНХ
- РИА Новости
«Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Её распределили по четырём тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник», — цитирует слова мэра НСН.
По его словам, Главный ботанический сад имени Цицина совместно с Российской академией наук разработал «Зелёный маршрут», созданы карты цветения роз и сирени.
Посетители смогут увидеть более 1 млн цветов.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл в Санкт-Петербурге в марте.