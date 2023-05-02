В лесах Пермского края спрогнозировали повышенную пожароопасность в мае

Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны сообщила, что в лесах Пермского края прогнозируется повышенная пожарная опасность в мае.

Об этом информирует URA.RU.

«В мае прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах северной и восточной частей Пермского края», — говорится в сообщении.

В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространяется быстро, угрожая населённым пунктам, объектам экономики и лесам, предупредили в ведомстве.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области с 28 апреля по 4 мая прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность.