Умер гитарист канадской группы Bachman Turner Overdrive Тим Бэкмен

Причиной смерти 71-летнего рок-музыканта стали осложнения, вызванные раком.

О смерти гитариста и вокалиста рок-группы Bachman Turner Overdrive Тима Бэкмена сообщает Deadline со ссылкой на сына музыканта. Исполнитель скончался в минувшую пятницу, спустя несколько месяцев после смерти своего брата Робби Бэкмена — ударника BTO.

Группа Bachman Turner Overdrive была создана в 1974 году братьями Тимом, Рэнди и Робби Бэкменами. Их самыми известными хитами были Takin’ Care of Business, Roll On Down the Highway и You Ainʼt Seen Nothing Yet.

