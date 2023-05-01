Исследование: спрос на рыболовные снасти вырос на 44% за год
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Самым благоприятным временем для рыбалки считается конец апреля — начало мая. Неудивительно, что продажи рыболовных снастей перед майскими праздниками на «Авито» растут», — сказали представители компании.
Продажи палаток показали рост на 21%, ковриков-пенок из теплоизолирующего материала — на 38%.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.