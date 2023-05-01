Исследование: спрос на рыболовные снасти вырос на 44% за год

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Согласно новому исследованию, спрос на рыболовные снасти в России вырос на 44%, на походную мебель — на 49% за год, подсчитали аналитики «Авито».
Исследование: спрос на рыболовные снасти вырос на 44% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

«Самым благоприятным временем для рыбалки считается конец апреля — начало мая. Неудивительно, что продажи рыболовных снастей перед майскими праздниками на «Авито» растут», — сказали представители компании.

Продажи палаток показали рост на 21%, ковриков-пенок из теплоизолирующего материала — на 38%.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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