Стилист Лисовец высоко оценил талант и человеческие качества Вячеслава Зайцева

Стилист и дизайнер Владислав Лисовец поделился воспоминаниями о Вячеславе Зайцеве.

В беседе с телеканалом «Звезда» он охарактеризовал Зайцева как одного из самых ярких, талантливых, добрых и искренних людей.

«То есть человек добился всего, он фантастически талантлив, невероятно творческий. При этом, вы можете себе представить, он был невероятно добрым, искренним и в любой момент можно было к нему обратиться — он всегда готов был помочь. С ним приятно было проводить время», — сообщил Лисовец.

По его словам, известным людям стоит «поучиться такой лёгкости, такой человечности, которая была у Вячеслава Зайцева».

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

Ранее сайт Newinform сообщил, что балерина Светлана Захарова исполнила партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра в апреле.