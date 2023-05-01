Актёр Манучаров назвал утратой смерть модельера Вячеслава Зайцева

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Актёр Вячеслав Манучаров назвал большой утратой смерть модельера Вячеслава Зайцева, а также признался, что расценивает личное знакомство с ним как удачу и счастье для себя.
Актёр Манучаров назвал утратой смерть модельера Вячеслава Зайцева
  • РИА Новости

«В этом смысле, конечно, можно сказать, что мы осиротели, как страна. Он был всемирно известный человек, кутюрье, художник. До последнего на ногах и до последнего создавал коллекции», — рассказал Манучаров в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что считает большой удачей и счастьем возможность быть знакомым с Зайцевым.

«Несмотря на то что физически он нас покинул, память о нём будет жить всегда, личность тоже», — заключил актёр.

Он также выразил соболезнования родным модельера.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

Ранее сайт Newinform сообщил, что балерина Светлана Захарова исполнила партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра в апреле.

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