Актёр Манучаров назвал утратой смерть модельера Вячеслава Зайцева
- РИА Новости
«В этом смысле, конечно, можно сказать, что мы осиротели, как страна. Он был всемирно известный человек, кутюрье, художник. До последнего на ногах и до последнего создавал коллекции», — рассказал Манучаров в интервью телеканалу «Звезда».
Он добавил, что считает большой удачей и счастьем возможность быть знакомым с Зайцевым.
«Несмотря на то что физически он нас покинул, память о нём будет жить всегда, личность тоже», — заключил актёр.
Он также выразил соболезнования родным модельера.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.
Ранее сайт Newinform сообщил, что балерина Светлана Захарова исполнила партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра в апреле.