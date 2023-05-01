Бари Алибасов: Зайцев изменил представление о моде в Советском Союзе

Музыкант и композитор Бари Алибасов, вспоминая о Вячеславе Зайцеве, отметил, что модельер изменил представление о моде в Советском Союзе.

Зайцев первый придумал и ввёл широкие и зауженные, в обтяжку, брюки, а также пиджаки с широкими плечами всевозможных цветов, сообщил Алибасов в интервью телеканалу «Звезда».

«Гениальность в том, что он делал то, что в Советском Союзе было запрещено. Советский Союз ведь контролировал всё, во что одеваются люди. Ну джинсы были запрещены в эту эпоху… Зайцев сломал всю эту систему», — заявил Алибасов.

Он отозвался о Зайцеве как об уникальном, добром и внимательном человеке, который относился ко всем с теплом.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

Ранее сайт Newinform сообщал, что балерина Светлана Захарова исполнила партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра в апреле.