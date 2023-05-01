Рослесхоз: в текущем году в России восстановят леса на площади 1,4 млн га

Начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина рассказала, что в этом году лесовосстановление и лесоразведение запланированы на площади 1,4 млн га в разных регионах России.

«Наибольшие площади лесовосстановления планируется выполнить в Иркутской области — 174,6 тыс. га, Красноярском крае — 123,7 тыс. га, Вологодской области — 84,2 тыс. га, Архангельской области — 82,7 тыс. га, Республике Саха (Якутия) — 180 тыс. га, Хабаровском крае — 65,7 тыс. га, Республике Коми — 62,9 тыс. га», — сообщила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Бусыгиной, к мероприятиям по лесовосстановлению приступил уже 51 регион России.

Она также уточнила, что с начала старта акции «Сад Памяти» высадили 16 млн штук сеянцев и саженцев. Планируется, что в акции примут участие 1,5 млн человек.

Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.