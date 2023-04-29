Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Землетрясение произошло в 16:32 по UTC (19:32 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к востоку от населённого пункта Чигник в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 77 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В начале апреля Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов Панамы.