Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение произошло в 16:32 по UTC (19:32 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к востоку от населённого пункта Чигник в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 77 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В начале апреля Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов Панамы.