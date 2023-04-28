В Оренбургской области проведут 100 культурных мероприятий ко Дню Победы

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В Оренбургской области подготовили около 100 культурных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
В Оренбургской области проведут 100 культурных мероприятий ко Дню Победы
  • Legion-Media

Об этом сообщает RIA56.

В театрах, музеях, библиотеках состоятся выставки, концерты, экскурсии.

Областной театр кукол проведёт выставку «Герои рядом», а Оренбургский областной драмтеатр — выставку «Театр в годы войны. Театр о войне».

В областной филармонии состоится концерт Камерного оркестра «Песни войны и мира».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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