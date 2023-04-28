В Петербурге признали памятником дом Ольги Либих

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Дом Ольги Либих в Санкт-Петербурге добавлен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
В Петербурге признали памятником дом Ольги Либих
  • © Пресс-служба КГИОП

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Изначально на участке был построен двухэтажный каменный дом. В 1905 году вдова статского советника Ольга Либих обратилась к архитектору Фёдору Лидвалю, который разработал проект пятиэтажного дома в стиле северного модерна.

«В настоящее время здание сохранило свои исторические объёмно-пространственное, объёмно-планировочное и архитектурно-художественное решения, историческую конструктивную систему, используется по своему первоначальному назначению — является многоквартирным жилым домом», — рассказали в КГИОП.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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