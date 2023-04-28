CBS: Эд Ширан спел песню в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

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Британский музыкант Эд Ширан сыграл на гитаре и спел песню в суде, чтобы доказать, что его композиция Thinking Out Loud не является плагиатом песни американского исполнителя Марвина Гэя Let's Get It On, вышедшей в 1973 году.
CBS: Эд Ширан спел песню в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате
  • Gettyimages.ru

Импровизированное выступление состоялось после того, как адвокат Ширана попросила его рассказать, как он написал песню Thinking Out Loud, сообщает CBS News.

Исполнитель заявил, что сочинение песен является его второй натурой, и даже попытался обучить присяжных своему способу написания музыки, отметив, что с его помощью создаёт до девяти новых композиций в день.

Ранее стало известно, что народный артист России Николай Басков выпустил первую за полгода песню.

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