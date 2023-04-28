CBS: Эд Ширан спел песню в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

Британский музыкант Эд Ширан сыграл на гитаре и спел песню в суде, чтобы доказать, что его композиция Thinking Out Loud не является плагиатом песни американского исполнителя Марвина Гэя Let's Get It On, вышедшей в 1973 году.

Импровизированное выступление состоялось после того, как адвокат Ширана попросила его рассказать, как он написал песню Thinking Out Loud, сообщает CBS News.

Исполнитель заявил, что сочинение песен является его второй натурой, и даже попытался обучить присяжных своему способу написания музыки, отметив, что с его помощью создаёт до девяти новых композиций в день.

Ранее стало известно, что народный артист России Николай Басков выпустил первую за полгода песню.