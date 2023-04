CBS: Эд Ширан спел песню в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

Британский музыкант Эд Ширан сыграл на гитаре и спел песню в суде, чтобы доказать, что его композиция Thinking Out Loud не является плагиатом песни американского исполнителя Марвина Гэя Let's Get It On, вышедшей в 1973 году.

Gettyimages.ru