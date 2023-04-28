Ветврач Попов посоветовал обеспечить собаке на даче защиту от насекомых

Эксперт по научным коммуникациям Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов заявил, что на даче собакам нужна защита от насекомых.

«Для того чтобы обезопасить питомца от эктопаразитов (например, клещей), необходимо приобрести акарицидные средства — таблетки, капли на холку, спреи для наружной обработки. Защитный эффект от них развивается в течение 24—48 часов, поэтому готовить животное к поездке нужно заранее», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стопроцентной защиты от насекомых нет, поэтому важно ежедневно осматривать питомца.

Попов также посоветовал заранее собрать аптечку для животного. С собой стоит взять антисептик, бинты, марлю, энтеросорбенты, обезболивающее, антигистаминные средства.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.