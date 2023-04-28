Ветврач Попов посоветовал обеспечить собаке на даче защиту от насекомых

Короткая ссылка
Эксперт по научным коммуникациям Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов заявил, что на даче собакам нужна защита от насекомых.
Ветврач Попов посоветовал обеспечить собаке на даче защиту от насекомых
  • globallookpress.com

«Для того чтобы обезопасить питомца от эктопаразитов (например, клещей), необходимо приобрести акарицидные средства — таблетки, капли на холку, спреи для наружной обработки. Защитный эффект от них развивается в течение 24—48 часов, поэтому готовить животное к поездке нужно заранее», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стопроцентной защиты от насекомых нет, поэтому важно ежедневно осматривать питомца.

Попов также посоветовал заранее собрать аптечку для животного. С собой стоит взять антисептик, бинты, марлю, энтеросорбенты, обезболивающее, антигистаминные средства.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить