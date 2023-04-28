Ветврач Попов посоветовал обеспечить собаке на даче защиту от насекомых
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«Для того чтобы обезопасить питомца от эктопаразитов (например, клещей), необходимо приобрести акарицидные средства — таблетки, капли на холку, спреи для наружной обработки. Защитный эффект от них развивается в течение 24—48 часов, поэтому готовить животное к поездке нужно заранее», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, стопроцентной защиты от насекомых нет, поэтому важно ежедневно осматривать питомца.
Попов также посоветовал заранее собрать аптечку для животного. С собой стоит взять антисептик, бинты, марлю, энтеросорбенты, обезболивающее, антигистаминные средства.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.