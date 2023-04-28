В Самаре прошла церемония прощания с актёром Владимиром Борисовым

В Самарском академическом театре драмы имени Горького прошла церемония прощания с народным артистом России Владимиром Борисовым. Актёр скончался 26 апреля в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Проводить Борисова в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и зрители.

«Сегодня мы прощаемся с человеком, без которого невозможно уже на протяжении полувека представить культурную жизнь нашего региона. Не только театральную. Владимир Владимирович — выдающийся актёр, талантом которого мы восхищались, восхищаемся и будем восхищаться», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, Борисов открыл многим зрителям великие произведения, дал возможность прикоснуться к высокому искусству.

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