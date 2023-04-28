В Самаре прошла церемония прощания с актёром Владимиром Борисовым
- © Самарский академический театр драмы имени Горького
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Проводить Борисова в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и зрители.
«Сегодня мы прощаемся с человеком, без которого невозможно уже на протяжении полувека представить культурную жизнь нашего региона. Не только театральную. Владимир Владимирович — выдающийся актёр, талантом которого мы восхищались, восхищаемся и будем восхищаться», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По его словам, Борисов открыл многим зрителям великие произведения, дал возможность прикоснуться к высокому искусству.
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