На Миусском кладбище в Москве открыли памятник Валерию Гаркалину
Об этом сообщает Nation News.
Скульптуру создали Микаэль и Ваге Согоян.
Открытие посетили худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, родственники и друзья, а также студенты ГИТИСа.
Гаркалин скончался в 2021 году.
Ранее актёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель Василий Ливанов в интервью ФАН поделился воспоминаниями о дружбе с народным артистом СССР, кавалером ордена Ленина Юрием Яковлевым.