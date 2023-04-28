На Миусском кладбище в Москве открыли памятник Валерию Гаркалину

На Миусском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника народному артисту России Валерию Гаркалину.

Об этом сообщает Nation News.

Скульптуру создали Микаэль и Ваге Согоян.

Открытие посетили худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, родственники и друзья, а также студенты ГИТИСа.

Гаркалин скончался в 2021 году.

Ранее актёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель Василий Ливанов в интервью ФАН поделился воспоминаниями о дружбе с народным артистом СССР, кавалером ордена Ленина Юрием Яковлевым.