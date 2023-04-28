Глава Рослесхоза Советников порекомендовал не разжигать костёр в лесу при сильном ветре

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников рассказал о правилах пожарной безопасности при жарке шашлыков в лесу.

«Ключевое правило — думать, где ты разводишь костёр и что поджигаешь», — заявил Советников в интервью «Известиям». Жечь траву, поджигать листву, разводить костры при сильном порывистом ветре нельзя, отметил он.

Любителям шашлыка глава ведомства посоветовал использовать мангалы. Если их нет, то кострище нужно окопать или обложить негорючим материалом.

Также нужно заранее приготовить ведро воды, чтобы затушить пламя. Нельзя оставлять после себя окурки и непотушенные костры, заключил Советников.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.

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