Глава Рослесхоза Советников: весенние лесные пожары происходят по вине людей

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников рассказал о ситуации с лесными пожарами на территории страны.

«На основной территории страны мы активно приближаемся к весеннему пику пожаров — они зарегистрированы более чем в 70 регионах. Их нет на Крайнем Севере — в Мурманской области, на Чукотке, ещё в нескольких субъектах — всего их чуть меньше десяти», — сообщил Советников в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что все весенние пожары происходят по вине людей. Чаще всего к этому приводит нарушение правил пожарной безопасности в лесу (например, приготовление шашлыков). Вместе с тем причины пожаров могут иметь и техногенный характер.

Ранее URA.RU передавало, что в Кургане продлили запрет на посещение городских лесов до 12 мая.