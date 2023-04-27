Акция «Лес Победы» пройдёт 13 мая в Подмосковье

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Подмосковье у многих ассоциируется с природой, лесами. Всё связанное с лесовосстановлением имеет для нас большое значение. В этот процесс вовлечены и жители. Многие участвуют в экологических акциях, в том числе и в акции «Лес Победы», — отметил Воробьёв.

По его словам, будет организовано более 660 площадок. Главной станет Московское учебно-опытное лесничество.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.