Акция «Лес Победы» пройдёт 13 мая в Подмосковье

Короткая ссылка
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Акция «Лес Победы» пройдёт 13 мая в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Подмосковье у многих ассоциируется с природой, лесами. Всё связанное с лесовосстановлением имеет для нас большое значение. В этот процесс вовлечены и жители. Многие участвуют в экологических акциях, в том числе и в акции «Лес Победы», — отметил Воробьёв.

По его словам, будет организовано более 660 площадок. Главной станет Московское учебно-опытное лесничество.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить