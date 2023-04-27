В Курганской области ожидаются заморозки до -2 °С

В Курганской области в выходные после дождей ожидаются заморозки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«Ночью 29 апреля ожидается температура -1...+4 °С. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2...+3 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.

Перед заморозками в пятницу, 28 апреля, возможны дожди и усиление ветра до 17 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.