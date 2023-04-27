В Курганской области ожидаются заморозки до -2 °С

Короткая ссылка
В Курганской области в выходные после дождей ожидаются заморозки.
В Курганской области ожидаются заморозки до -2 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«Ночью 29 апреля ожидается температура -1...+4 °С. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2...+3 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.

Перед заморозками в пятницу, 28 апреля, возможны дожди и усиление ветра до 17 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить