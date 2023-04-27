Церемония награждения Премии ИРИ — 2023 пройдёт в два дня

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдёт в двух частях: 18 мая в центре «Зотов» будут названы победители в 17 номинациях, а 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится торжественная церемония награждения Премии ИРИ.

Первая часть награждения пройдёт в формате индустриального коктейля с акустическим концертом. Победители будут названы, в частности, в номинациях «Лучший музыкальный клип», «Лучший анимационный проект», «Лучший вирусный контент», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший подкаст», «Лучший спецпроект интернет-СМИ», «Лучший видеоконтент до трёх минут», «Лучший проект в вертикальном формате» и др.

Во время второй части будут отмечены лауреаты в номинациях «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший Telegram-канал», «Лучший журналистский проект в интернете», «Дебют года», «Социальный интернет-триггер», «Лучший музыкальный трек», «Международный успех», «Лучший блог» и др.

В 36 номинаций премии входят тематические, а также специальные — от партнёров, в том числе государственных.

На соискание Премии ИРИ в 2023 году подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году.

Финалистов Премии ИРИ определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри. Технологическим партнёром премии выступает VK.