Писатель Данилов анонсировал выход книги о железнодорожных поездках по России

Прозаик и драматург Дмитрий Данилов рассказал, что планирует выпустить сборник своих очерков о путешествиях в поездах по глухим уголкам России. Книга выйдет в августе в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной).

В беседе с «Российской газетой» писатель рассказал, что идея таких путешествий возникла у него спонтанно. Первое путешествие было на знаменитом поезде Бологое — Осташков, который курсирует по малолюдным местам Тверской области.

«Когда едешь вот в таком поезде, событий нет. Это неожиданно оказалось очень целительным», — поделился Данилов.

Затем была ещё одна поездка, в Псков, после которой писатель почувствовал желание продолжать путешествовать и описывать свои поездки.

«Получился цикл очерков, который я в итоге и посвятил моей маме, хотя вроде бы эти тексты не о ней. Просто память так странно сработала», — признался драматург.

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