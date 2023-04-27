Писатель Данилов анонсировал выход книги о железнодорожных поездках по России
В беседе с «Российской газетой» писатель рассказал, что идея таких путешествий возникла у него спонтанно. Первое путешествие было на знаменитом поезде Бологое — Осташков, который курсирует по малолюдным местам Тверской области.
«Когда едешь вот в таком поезде, событий нет. Это неожиданно оказалось очень целительным», — поделился Данилов.
Затем была ещё одна поездка, в Псков, после которой писатель почувствовал желание продолжать путешествовать и описывать свои поездки.
«Получился цикл очерков, который я в итоге и посвятил моей маме, хотя вроде бы эти тексты не о ней. Просто память так странно сработала», — признался драматург.
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