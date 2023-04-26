В рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов

В рамках марафона «На одной волне» в Московской области состоится 50 концертов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Запланированы выступления кавер-групп. Музыканты исполнят отечественные хиты.

Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева заявила, что первые концерты пройдут в парках пяти городских округов: Домодедово, Орехово-Зуево, Шаховская, Серебряные Пруды и Ленинский.

Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль примут в Перми 26 апреля.