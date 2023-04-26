В рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов

Короткая ссылка
В рамках марафона «На одной волне» в Московской области состоится 50 концертов.
В рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Запланированы выступления кавер-групп. Музыканты исполнят отечественные хиты.

Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева заявила, что первые концерты пройдут в парках пяти городских округов: Домодедово, Орехово-Зуево, Шаховская, Серебряные Пруды и Ленинский.

Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль примут в Перми 26 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить