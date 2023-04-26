В рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Запланированы выступления кавер-групп. Музыканты исполнят отечественные хиты.
Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева заявила, что первые концерты пройдут в парках пяти городских округов: Домодедово, Орехово-Зуево, Шаховская, Серебряные Пруды и Ленинский.
Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль примут в Перми 26 апреля.