В Татарстане вручили республиканские награды в области культуры и искусства
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
В числе лауреатов — поэт Шавкат Сибгатуллин, художница Наиля Кумысникова и архитектор Фирдавис Ханов.
По словам Минниханова, двум претендентам на премию имени Тукая — литераторам Флёре Гизатуллиной и Наилю Касимову — присвоено звание народных поэтов Татарстана.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кинофестиваль «17 мгновений...» состоится 26—30 апреля в Павловском Посаде. Он будет посвящён 95-летию со дня рождения актёра Вячеслава Тихонова и 50-летию премьеры сериала «Семнадцать мгновений весны».