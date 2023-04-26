В Татарстане вручили республиканские награды в области культуры и искусства

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Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские премии в области культуры и искусства. Церемония прошла в театре имени Джалиля.
В Татарстане вручили республиканские награды в области культуры и искусства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

В числе лауреатов — поэт Шавкат Сибгатуллин, художница Наиля Кумысникова и архитектор Фирдавис Ханов.

По словам Минниханова, двум претендентам на премию имени Тукая — литераторам Флёре Гизатуллиной и Наилю Касимову — присвоено звание народных поэтов Татарстана.

Ранее «Радио 1» сообщало, что кинофестиваль «17 мгновений...» состоится 26—30 апреля в Павловском Посаде. Он будет посвящён 95-летию со дня рождения актёра Вячеслава Тихонова и 50-летию премьеры сериала «Семнадцать мгновений весны».

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