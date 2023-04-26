Синоптик Цыганков спрогнозировал окончание дождей в Москве до 29 апреля

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в Москве закончатся дожди.
Синоптик Цыганков спрогнозировал окончание дождей в Москве до 29 апреля
  • РИА Новости

«Подошёл холодный атмосферный фронт, дал немного дождя. Такая неустойчивая погода с осадками сохранится до субботы, 29 апреля», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в ночь на четверг, 27 апреля, ожидается +8...+10 °С, днём температура воздуха составит +19...+21 °С.

В пятницу, 28 апреля, будет +9...+11 °С ночью и +13...+15 °С днём.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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