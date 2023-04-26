Музыкант Вадим Самойлов выступит на рок-фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге

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Музыкант Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи») и певица Юлия Чичерина заявлены в качестве исполнителей на рок-фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге.
Музыкант Вадим Самойлов выступит на рок-фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

«Будет патриотическая площадка... Там будут выступать группа «Зверобой», Юлия Чичерина, Вадим Самойлов», — уточнил Горенбург.

Также в рамках мероприятия на сцену выйдут коллективы из новых регионов России. «Ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 23 июня.

Ранее Игорь Тальков — младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.

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