Музыкант Вадим Самойлов выступит на рок-фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом URA.RU рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.
«Будет патриотическая площадка... Там будут выступать группа «Зверобой», Юлия Чичерина, Вадим Самойлов», — уточнил Горенбург.
Также в рамках мероприятия на сцену выйдут коллективы из новых регионов России. «Ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 23 июня.
Ранее Игорь Тальков — младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.