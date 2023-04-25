В Петербурге признали памятником дом начала ХХ века на Кавалергардской улице
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание выполнено в стиле модерн. Его построили по проекту гражданского инженера Ивана Бургазлиева для жилищного кооператива «Общество собственников жилищ».
«Сохранилось архитектурно-художественное решение фасадов и помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой», — отмечается в сообщении.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.