В Ставропольском крае высадили 97 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
Среди участников акции — жители Александровского, Апанасенковского Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Петровского, Предгорного, Курского, Левокумского, Минераловодского и Шпаковского округов.
«Благодаря акции «Сад памяти» каждый может увековечить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, и поддержать «зелёные лёгкие» Ставрополья новыми высаженными деревьями», — цитирует newstracker.ru министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Коврыгу.
Ранее сообщалось, что в Омской области в рамках программы озеленения высадили почти 1 млн деревьев в 2022 году.