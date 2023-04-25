В Ставропольском крае высадили 97 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Ставропольском крае высадили более 97 тыс. деревьев в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Среди участников акции — жители Александровского, Апанасенковского Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Петровского, Предгорного, Курского, Левокумского, Минераловодского и Шпаковского округов.

«Благодаря акции «Сад памяти» каждый может увековечить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, и поддержать «зелёные лёгкие» Ставрополья новыми высаженными деревьями», — цитирует newstracker.ru министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Коврыгу.

Ранее сообщалось, что в Омской области в рамках программы озеленения высадили почти 1 млн деревьев в 2022 году.