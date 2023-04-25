Фестиваль средневековой истории и культуры пройдёт в Тверской области

Фестиваль средневековой истории и культуры «Новоторжский рубеж» состоится в Тверской области 30 апреля и 1 мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на информационно-издательский сектор Тверского государственного объединённого музея.

«В фестивале примут участие более 30 военно-исторических клубов из многих городов России. Здесь каждый гость сможет окунуться в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и других европейских и азиатских государств», — отмечается в сообщении.

Запланированы показательные выступления клубов исторической реконструкции, мастер-классы, концерты, конкурсы.

Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.