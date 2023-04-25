В Самарской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 26 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Жителей призвали соблюдать правила безопасности, проявлять аккуратность на дорогах.
Также рекомендуется ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра у стен домов. Необходимо убрать вещи со двора и с балконов.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.