В Самарской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 26 апреля

В Самарской области ночью и днём в среду, 26 апреля, прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15—18 м/с.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности, проявлять аккуратность на дорогах.

Также рекомендуется ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра у стен домов. Необходимо убрать вещи со двора и с балконов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.