В Казани повторён температурный рекорд 1975 года

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В Казани в понедельник, 24 апреля, температура воздуха достигла отметки +22,8 °С, таким образом, вновь достигнут рекорд 48-летней давности.
В Казани повторён температурный рекорд 1975 года
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Отмечается, что рекорд зафиксировали на авиационной метеостанции «Казань—Аэропорт». Такая же температура в этот день установилась 48 лет назад — в 1975 году. Превышения этого показателя в истории метеонаблюдений не зафиксировано.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области на неделе температура воздуха может повыситься до +22 °С, таковы данные областной ЦГМС.

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