В Казани повторён температурный рекорд 1975 года
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
Отмечается, что рекорд зафиксировали на авиационной метеостанции «Казань—Аэропорт». Такая же температура в этот день установилась 48 лет назад — в 1975 году. Превышения этого показателя в истории метеонаблюдений не зафиксировано.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области на неделе температура воздуха может повыситься до +22 °С, таковы данные областной ЦГМС.