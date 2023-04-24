Синоптик Синенков: в Москве вновь можно будет увидеть северное сияние

Дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве вновь можно будет увидеть северное сияние в ночь на вторник, 25 апреля.

«Северное сияние происходило потому, что на Солнце была вспышка, солнечный ветер достиг атмосферы Земли. Поток был столь интенсивный, что магнитное поле Земли не смогло с ним справиться, произошло взаимодействие с верхними слоями атмосферы, молекулы газов стали излучать в видимом диапазоне спектра излучение», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, магнитная буря продолжается, солнечный поток стал менее интенсивным, но не закончился, а погода ожидается с прояснениями.

«Специалисты не исключают, что это явление можно будет увидеть и в предстоящую ночь», — добавил Синенков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России.