В петербургском «Манеже» рассказали о выставке «Первая позиция. Русский балет»

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Директор «Манежа» Анна Ялова рассказала подробности о выставке «Первая позиция. Русский балет».
В петербургском «Манеже» рассказали о выставке «Первая позиция. Русский балет»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Балет в России гораздо больше, чем балет. Это один из основных культурных брендов нашей страны. Нам было важно рассказать историю становления и развития русского балета — от его появления при царе Алексее Михайловиче до современных дней», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, на экспозиции представлена и художественная часть истории, в том числе костюмы, эскизы, элементы сценографии — в общей сложности около тысячи работ из 46 музеев, архивов, частных коллекций, фильмофондов со всей России.

«На выставке много необычных решений. Например, предметом исследования стало само тело артиста балета — как оно работает с точки зрения физики и биомеханики. В создании этой части экспозиции принимали участие учёные, физики, врачи», — отметила Ялова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт 26 тыс. творческих и спортивных программ в течение лета.

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