Исследование: большинство россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали

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Большинство россиян (75%) тратят во время отдыха больше, чем планировали, а 24,5% остаются в рамках бюджета.
Исследование: большинство россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

По словам 70,3% опрошенных, в числе основных трат — покупка билетов и оплата проживания.

Также выяснилось, что почти 90% участников опроса предпочитают ходить в кафе и рестораны, 87,6% посещают музеи, экскурсии, выбирают другие развлечения.

По словам 78,3% респондентов, они всегда покупают сувениры и подарки. Шопинг является неотъемлемой частью отпуска для 62,7%.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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