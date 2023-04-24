Исследование: большинство россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
По словам 70,3% опрошенных, в числе основных трат — покупка билетов и оплата проживания.
Также выяснилось, что почти 90% участников опроса предпочитают ходить в кафе и рестораны, 87,6% посещают музеи, экскурсии, выбирают другие развлечения.
По словам 78,3% респондентов, они всегда покупают сувениры и подарки. Шопинг является неотъемлемой частью отпуска для 62,7%.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.