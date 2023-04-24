В Подмосковье пройдёт 26 тысяч творческих и спортивных программ в течение лета

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Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что летом в регионе состоится 26 тыс. творческих и спортивных программ.
В Подмосковье пройдёт 26 тысяч творческих и спортивных программ в течение лета
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Об этом сообщает телеканал «360».

«Этим летом у нас пройдёт около 26 тыс. творческих, культурно-просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий. Уже 1 мая будет большой фестиваль в 30 парках», — отметил Кузнецов.

Также запланирован фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Он состоится 4—13 августа.

Среди других мероприятий — международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» и фестиваль «На одной волне».

Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.

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