В Подмосковье пройдёт 26 тысяч творческих и спортивных программ в течение лета
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Этим летом у нас пройдёт около 26 тыс. творческих, культурно-просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий. Уже 1 мая будет большой фестиваль в 30 парках», — отметил Кузнецов.
Также запланирован фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Он состоится 4—13 августа.
Среди других мероприятий — международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» и фестиваль «На одной волне».
Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.